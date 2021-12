Aniel Marketplace en plein essor

Aniel Marketplace avance ses pions. Lors de la convention de réseau de carrosserie Autoneo, qui s’est tenue à Paris, le 3 décembre dernier, Stéphane Collet, directeur commercial a échangé quelques données et chiffres sur la plateforme digitale de vente de pièces et produits à destination des carrossiers. Pour rappel, Aniel Marketplace a été choisie par l’enseigne comme l’une des plateformes d’approvisionnement.

Lancée fin 2019, avec quinze vendeurs partenaires, la marketplace ne représentait alors que 3 % du chiffre d’affaires d’Aniel, distributeur-stockiste de pièces de carrosserie. En l’espace de deux ans, le développement a été significatif avec un nombre de vendeurs présents sur la place de marché passé à 130, essentiellement des concessionnaires. Aniel Marketplace représente aujourd’hui plus de 20 % du chiffre d’affaires de la société Aniel qui se situe autour des 23 millions d’euros. Un taux qui devrait atteindre les 50 % au troisième trimestre 2022 avec 300 vendeurs. Si les ambitions sont atteintes, Aniel Marketplace projette de s’étendre à l’international.

Si les concessionnaires représentent une part importante des vendeurs sur la plateforme, s’ajoutent à eux des centres de recyclage de VHU, des réparateurs et des fabricants. Selon la présentation de Stephane Collet, Aniel Marketplace cumule une offre de plus de 60 millions de produits, dont 26 000 sont en stock. De quoi répondre à 100 % des besoins d’un carrossier. Les professionnels seraient ainsi 8 000 à se fournir sur la place de marché qui enregistre 60 000 visiteurs par mois.

Pour ce qui est des pièces, Aniel Marketplace propose des produits d’origine, d’équipementiers, de qualité équivalente et issus de l’économie circulaire. Deux nouveaux segments ont été dernièrement ajoutés : le remanufacturé et l’occasion. Le premier consiste à remettre sur le circuit de pièces réparées par les ateliers du groupe Faubourg (maison-mère d’Aniel). Le second consiste à la revente de parties de pièces découpées via un partenaire vendéen. Si le nom de ce dernier n’a pas été explicitement cité, il pourrait s’agir du site destockgarages.com.