Aniel Marketplace intègre SP Tools et PadXpress

L’entité du Groupe Faubourg annonce l’entrée de SP Tools et PadXpress, deux marques phares de l’outillage et du consommable sur sa plateforme. Parallèlement, l’outilleur Clas déjà partenaire d’Aniel Marketplace, y ouvre la totalité de son catalogue.

Leader sur son territoire avec plus de 40 années d’expérience l’outilleur australien SP Tools rejoint la marketplace avec 1 700 offres (outils électroportatifs, outils de frappe, outils pneumatiques mais aussi équipements et mobiliers pour l’atelier). Aniel Marketplace accueille également la marque française PadXpress qui propose une gamme de produits brevetés et très performants, dans le lustrage, le polissage et qui permettent aux aux professionnels de lustrer, régénérer, protéger les carrosseries dans le respect de l’environnement.

Les vendeurs nouvellement disponibles sur la place de marché viennent renforcer l’offre déjà existante, avec notamment les vendeurs Sinatec (consommable et outillage), SEP Industrie (signalétique pour l’atelier), mais aussi Getrac et DACD (consommable, chimie).

Enfin, l’actualité de la marketplace rapporte que l'outilleur savoyard Clas, vient d’ouvrir la totalité de son catalogue sur la plateforme en proposant désormais plus de 5 400 références d’outillage et d’équipements pour l’atelier. Vendeur déjà présent sur Aniel Marketplace avec jusqu’alors 2 500 références environ, cet élargissement conserve les délais de livraison existants, assurés sous 3 jours.

Rappelons que pour aider ses clients à réduire leur budget dédié aux achats d’équipement et d’outillage (estimé entre 7 et 10% de leurs dépenses), Aniel Marketplace propose un large panel de produits à un tarif bien positionné. Une ligne directrice qui rejoint la stratégie du one-stop-shop, ambitionnant de couvrir tous les besoins des professionnels en proposant une offre étoffée dans de nombreux univers et ce, à un prix juste.

« Nous sommes ravis de pouvoir étoffer notre panel d’offres avec l’arrivée de ces nouveaux partenaires sur notre place de marché. Ils viennent concrétiser nos ambitions énoncées en début d’année, visant à nous recentrer sur notre cœur de métier à savoir la pièce de carrosserie. En laissant toute la place aux vendeurs d’outillage, de consommable et d’équipement, nous nous concentrons ainsi sur l’optimisation de notre propre offre de pièces tout en donnant accès à notre clientèle à un large panel de produits proposés par de véritables experts. » explique Adrien Flin, directeur commercial d’Aniel Marketplace.