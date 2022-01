Aniel Marketplace poursuit l’enrichissement de sa plateforme

Aniel Marketplace enrichira très prochainement sa place de marché digitale dédiée aux professionnels de la carrosserie de pièces remanufacturées. La plateforme propose d’ores et déjà une offre de pièces issues de l’économie circulaire et entend renforcer ce positionnement avec l’arrivée de cette famille de pièces remises à neuf par des spécialistes. Cet engagement s’appuie sur un partenariat avec les démolisseurs de France et la récente adhésion à l’association France Auto Reman.

Les 100 millions d’offres et l’international comme objectifs

Aniel Marketplace vise de passer de 65 à 100 millions d'offres cette année. Pour soutenir cette extension, le site entend intensifier son maillage du territoire national en augmentant le nombre de vendeurs présents sur la plateforme, actuellement de plus de 150. Pour poursuivre ses objectifs, Aniel Marketplace a fait le choix de renouveler pour 3 ans son partenariat avec Mirakl, développeur de solutions logicielles de marketplaces. La place de marché se dotera prochainement de nouvelles fonctions comme le drop-shipping (livraison directe entre acheteurs et fournisseurs) et la création d’espaces publicitaires pour les vendeurs. La plateforme bénéficiera de même de la présence internationale de Mirakl pour déployer prochainement son modèle en Europe et en Afrique.

« Alors qu’un carrossier passe souvent trop de temps dans son bureau à identifier, sélectionner et commander des pièces détachées et pas assez à faire du commerce ou piloter son atelier, nous avons développé en moins de cinq ans un canal de distribution centralisé, performant et digital avec une quantité inédite d’offres. L’expertise de Mirakl était indispensable pour assurer le succès de notre plateforme. Forts de cette réussite, nous allons continuer à nous appuyer sur cette technologie afin d’abattre les cloisons existantes entre les différents acteurs de l’aftermarket automobile » commente Vincent Belhandouz, président d’Aniel Marketplace.