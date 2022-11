Aniel Marketplace renforce son équipe

Aniel Marketplace consolide ses équipes avec l'arrivée de Maël-Yann Le Capitaine, en tant que directeur général, et de Jean-Charles Verazzi, au poste de chef de produit et directeur technique.

L'entité du groupe Faubourg annonce l'arrivée d'un nouveau directeur général en la personne de Maël-Yann Le Capitaine, déjà membre du comité de direction du groupe Faubourg depuis 3 ans en tant que directeur général adjoint. Succédant à Vincent Belhandouz, il a pour mission d'accompagner les ambitions de croissance d'Aniel Marketplace et de définir la stratégie pour faire de l'entreprise la première plateforme digitale à destination des carrossiers. Aniel Marketplace annonce également la nomination de Jean-Charles Verazzi au poste de directeur produit et technique. Il a désormais la responsabilité du pilotage des volets produits et techniques de place de marché.



Avec ces deux nominations, le comité de direction d’Aniel Marketplace est aujourd’hui constitué de quatre personnes : Maël-Yann Le Capitaine, directeur général, Jean-Charles Verazzi, directeur produit et technique, Stéphane Colet, directeur commercial, et Benoît Fletcher, directeur des opérations.