Anne-Claire Baschet devient directrice Data et Produit d’Aramis Group

Dans la foulée de l’annonce de la nomination de Guillaume Arnal, Aramis Group, dont Stellantis est l’actionnaire de référence, officialise la promotion d’Anne-Claire Baschet au poste de directrice Data et Produit.

Anne-Claire Baschet a rejoint Aramis Group en mars 2019 en tant que directrice Data (Chief Data Officer) d’Aramisauto, entité française du groupe, avant d’étendre son périmètre de responsabilités à l’ensemble d’Aramis Group en octobre 2020. « Elle a développé le département Data, intégrant notamment la Data Science, les Data Analytics, le Data Product Management, la Data Architecture et le Data Engineering », souligne un communiqué.

L’enjeu clé de l’expérience client en ligne

Elle devient donc également directrice Produit (Chief Product Officer) d’Aramis Group et sa mission principale sera de « développer la plateforme du groupe afin de toujours garantir la meilleure expérience client pour vendre, acheter, souscrire ou financer une voiture reconditionnée en ligne ».

Le poste concerne tous les marchés sur lesquels le groupe est présent, à savoir la France, la Belgique, l’Espagne et le Royaume-Uni, pour les marques Aramisauto, Cardoen, Clicars et CarSupermarket.

Rester à la pointe de l’exploitation des datas et de l’IA

« Au fil des années elle a significativement contribué au développement d'outils d'analyse de données et d'IA en temps réel, afin que nous puissions tirer au mieux parti de notre plateforme digitale ainsi que de nos solutions technologiques propriétaires, agiles et évolutives. Nous sommes confiants dans sa capacité à nous aider, encore davantage, à rester parmi les acteurs les plus avancés en matière de Data et d'IA dans notre secteur, et à poursuivre notre progression dans ce domaine », soulignent de concert Nicolas Chartier et Guillaume Paoli, co-fondateurs d’Aramis Group, qui ont réussi l'introduction en Bourse de leur groupe il y a un an déjà.