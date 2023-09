Antoine Maria devient directeur général de Maxus Motors France

Bien connu des gestionnaires de flottes automobiles pour sa carrière au sein de Ford et de la direction BtoB d'Opel France, Antoine Maria a été nommé directeur général de Maxus France, un constructeur de véhicules utilitaires 100 % électriques.

Jadis diffusé de manière confidentielle par le loueur longue durée LeasePlan, le constructeur automobile chinois Maxus envisage plus sérieusement sa présence sur le marché français. Diffusée, comme Aiways, par l'importateur CarEast France, la marque bénéficie désormais d'une véritable organisation commerciale et d'un catalogue composé de deux véhicules utilitaires légers 100 % électriques : les e-Deliver 3 et e-Deliver 9.

Pour le lancement effectif de la marque dans l'Hexagone, la direction générale de Maxus Motors France a été confiée à Antoine Maria. Évoluant dans le secteur automobile depuis plus d'une quinzaine d'années maintenant, ce dernier est plus particulièrement connu des gestionnaires de flottes automobiles pour avoir exercé en tant que responsable des ventes aux sociétés d'Opel France entre 2020 et 2022, avant d'effectuer un tour du monde en famille.

À noter que Car East France annonce également la nomination de Julien Gautherot au poste de directeur du développement réseau de Maxus Motors France.