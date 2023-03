AntsRoute se développe à l’international

Depuis 2017, AntsRoute, développée par l’entreprise Antsway, propose une solution d’optimisation de tournées qui permet aux entreprises (grands comptes, PME et TPE) d’améliorer leur productivité tout en réduisant leur empreinte environnementale.

Le logiciel est aujourd’hui quotidiennement utilisé par plus de 3 000 intervenants sur le terrain et AntsRoute opère en Europe et en Afrique. L’entreprise annonce qu’elle s’implante en Amérique du Sud via la signature de ses premiers contrats au Costa Rica et au Mexique.

L’interface s’enrichit de nouvelles langues et élargit ainsi le spectre des clients

« Depuis notre création, nous avons une ambition internationale avec la mise à disposition d’une interface bilingue, en français et en anglais. Dès notre lancement, nous avons eu des clients issus de plusieurs pays européens et africains. Désormais, l’interface est aussi disponible en allemand, en espagnol, et très prochainement en italien. L’accompagnement de nos clients étant une de nos priorités, nous avons recruté plusieurs talents bilingues au sein de nos locaux nancéiens », expose Marc Grojean, co-fondateur et dirigeant d’AntsRoute.

En outre, toujours en prospection de nouveaux clients, AntsRoute propose un test gratuit de sept jours de son logiciel SaaS de planification et d’optimisation de tournées sur son site.