Anyline mesure l’usure du pneu depuis un smartphone

La dernière solution logicielle présentée par Anyline permet de mesurer avec précision et fiabilité la profondeur de la bande de roulement des pneus depuis un smartphone ou n’importe quel ordinateur portable ou tablette dotée d’une caméra numérique.

Grâce à une technologie de vision par ordinateur et d'intelligence artificielle de pointe, un modèle 3D de chaque bande de roulement est créé, donnant une mesure numérique précise, qui peut être instantanément stockée et partagée avec des clients. Cette solution logicielle peut être intégrée dans des applications mobiles destinées aux professionnels ou aux consommateurs. Les techniciens pneumatiques et les clients peuvent ainsi scanner les bandes de roulement des pneus sans formation particulière et obtenir des résultats cohérents et objectifs.

« La transition numérique a révolutionné les normes de sécurité automobile au cours de la dernière décennie, mais la maintenance des pneus reste obstinément ancrée à l'ère analogique », explique Lukas Kinigadner, PDG et cofondateur d'Anyline. « Chez Anyline, nous remplaçons les procédés de mesure analogique devenus obsolètes par une capture numérique des données afin de rendre les inspections des pneus plus simples et rapides, mais aussi plus sûres pour les automobilistes.»

Anyline est prêt à appliquer sa technologie de mesure mobile à des cas d'utilisation dans le secteur automobile, ainsi que dans d'autres secteurs tels que le commerce de détail, la logistique et la santé. En permettant aux utilisateurs de mesurer et de lire chaque type de donnée avec un simple appareil mobile, la société autrichienne connecte les mondes physique et numérique en toute transparence et rend la datafication possible pour un plus grand nombre.