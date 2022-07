Apax Partners, nouvel actionnaire majoritaire d’Opteven

Opteven, le spécialiste de la garantie panne mécanique, annonce l’entrée dans son actionnariat d’Apax Partners après la sortie de la société d’investissement Ardian Expansion, actionnaire majoritaire depuis octobre 2018.

Avec désormais Apax Partners à ses côtés, Opteven ambitionne de continuer son développement à l’international, et en particulier par la croissance externe. L'entreprise affiche un doublement de son chiffre d’affaires tous les 5 ans depuis ses débuts il y a 20 ans. Parmi les métiers couverts par la société : l'assistance, la garantie panne mécanique, les contrats d’entretien, d'autres services comme la conciergerie. L’entreprise compte 3 millions de bénéficiaires en assistance et couvre 1,5 million de véhicules à travers toute l’Europe. Avec 850 collaborateurs, Opteven est implanté en France, au Royaume-Uni, en Italie, Espagne, et en Allemagne. En 2021, la société a réalisé un chiffre d’affaires de 262 millions d’euros.

« Ardian Expansion et le management d’Opteven ont fait un travail remarquable ces dernières années. Nous sommes très heureux de pouvoir poursuivre activement les différents projets de développement du groupe. En particulier, nous accompagnerons les équipes d’Opteven dans l’accélération de leur expansion à l’international et dans leur stratégie de transformation digitale », souligne Thomas Simon, directeur associé au sein de l’équipe Apax Partners.

L’opération reste soumise à l’approbation de l’ACPR et du FCA, ainsi que des autorités de la concurrence.