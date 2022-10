Apollo Tyres ambitionne de se développer en Europe

Apollo Tyres, fabricant indien de pneumatiques, annonce un nouveau plan stratégique sur cinq ans afin de renforcer sa présence sur le marché européen des pneus pour camions et bus. Objectif : doubler la production par rapport à l'année dernière dans son usine de production en Hongrie mais aussi étendre sa gamme de produits pour couvrir jusqu'à 90 % des exigences de taille et de spécifications du marché d'ici à 2025.

L'année prochaine, l’industriel lancera ses premiers pneus pour camions et remorques destinés à un usage régional à tonnage léger et kilométrage élevé. L'entreprise se concentrera d'abord sur les sept dimensions les plus courantes, avec l'objectif de couvrir 81 % des besoins du marché des 19,5 pouces d'ici à 2025. Ce nouveau plan permettra également au fabricant indien de pneumatiques d'entrer sur le marché des pneus d'hiver de 22,5 pouces.

Un premier pneu à faible résistance au roulement classé « A »

Apollo Tyres a par ailleurs annoncé la commercialisation d’un nouveau pneu pour remorque longue distance développé aux Pays-Bas en 24 mois, à savoir le EnduMile LHT. Classé « A » pour sa résistance au roulement, une première pour le fabricant, ce dernier est présenté comme étant le pneu pour camions le plus durable et le plus économe en carburant produit par Apollo Tyres. Avec ce nouveau modèle, le producteur introduit une nouvelle structure pour faciliter le rechapage, améliorer la durabilité et réduire les coûts sur toute la durée de vie du pneumatique.

La société travaille également sur un certain nombre de solutions de pneus connectés, notamment l'identification par radiofréquence (RFID) et les systèmes de surveillance de la pression des pneus pour aider les conducteurs et les opérateurs à suivre les données de performances en temps réel.

« Nous avons pour ambition de répondre aux exigences complexes et variées du marché européen des camions et des bus. À chaque nouveau pneu, nous resterons fidèles à notre philosophie axée sur la valeur, qui est d'offrir des performances haut de gamme à bas prix » explique John Nikhil Joy, directeur de la région Europe pneus pour camions et bus, chez Apollo Tyres. Et d’ajouter : « Nous augmentons nos investissements dans nos opérations de recherche et développement en Europe et en Inde, en aidant les opérateurs à répondre à l'évolution des réglementations et à leurs propres objectifs d'économie de carburant et d'énergie. Nous allons entrer dans une période de changement et de croissance sans précédent pour nos opérations. »