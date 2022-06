Apple dévoile son CarPlay 2.0

À l’occasion de sa conférence annuelle des développeurs (WWDC pour les intimes), le géant américain a révélé la nouvelle génération de son logiciel dédié à l’automobile. Celle-ci met l’accent sur le contrôle global de l’habitacle et non plus seulement l’infodivertissement.

La connectivité des voitures constitue de plus en plus souvent un critère déterminant au moment de l’achat. La firme dirigée par Tim Cook l’a bien compris en révisant son système embarqué d’iOS pour véhicules. Promettant de « changer la manière dont les gens interagissent avec leur véhicule en fonctionnant encore plus étroitement avec ces derniers », Apple CarPlay avance la possibilité de profiter d’un contenu sur plusieurs écrans, garantissant ainsi « une expérience unifiée et cohérente » – mais également personnalisée puisque les utilisateurs auront le choix parmi plusieurs designs de panneaux d’instrumentation.

La data au cœur de l’évolution

En d’autres termes, alors que l’Apple CarPlay était jusqu’ici cantonné au système de divertissement, l’application s'occupera de la gestion de la radio ou de la modification de la température intérieure, de même que l’affichage de la vitesse, du niveau de carburant ou encore de l’autonomie du véhicule. Des fonctionnalités étendues grâce à un accès de l’Apple CarPlay aux données propres du véhicule, via le Bluetooth ou en branchant l’iPhone à une prise USB. Le nombre d'informations transmises devraient d’ailleurs, à l’avenir, s’étoffer.

>> À LIRE AUSSI : Apple avance une voiture électrique pour 2024

Si les véhicules compatibles avec cet Apple CarPlay 2.0 ne seront pas connus avant la fin de l'année prochaine, la Pomme a fait fuiter l’identité de certains constructeurs intéressés par cette nouvelle version. On y retrouve Renault, Porsche, Nissan, Ford, Audi, Jaguar, Mercedes… mais pas Tesla, qui semble préférer parier sur son propre système iOS développé en interne. Une concurrence à laquelle s’ajoute celle, féroce, de Google avec Android Automotive, qui prend déjà place au sein des véhicules Volvo, Ford ou encore Stellantis.