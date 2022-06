Appollo Tyres lancera son pneu 4 saisons pour véhicule électrique d’ici peu

Apollo Tyres a confirmé le lancement courant de cette année d'un tout nouveau pneu, sous la marque Vredestein, quatre saisons spécialement conçu pour les véhicules électriques.

Afin de s'assurer que le produit répond aux besoins d'une large gamme de véhicules rechargeables, le fabricant indien indique collaborer étroitement avec les principaux constructeurs automobiles. Il a mis spécifiquement en place un nouveau programme de recherche et développement.

« La plupart des véhicules électriques actuellement en production sont équipés de pneus qui n'ont pas été spécifiquement développés pour les véhicules électriques. À mesure que le marché des véhicules électriques se développe, il est logique que les constructeurs automobiles et les clients prennent en compte les avantages potentiels de pneus développés spécifiquement pour ce type de véhicules » commente Daniele Lorenzetti, responsable technique chez Apollo Tyres.

Selon le technicien, un certain nombre de facteurs spécifiques aux véhicules électriques exercent une influence croissante sur le développement futur des pneus. Et de d’expliquer : « par rapport aux voitures équipées de moteurs à combustion, les véhicules électriques sont généralement plus lourds, génèrent un couple plus élevé à l'arrêt et offrent une accélération en ligne droite plus importante. Ensemble, ces facteurs augmentent les charges sur le pneu. »

Il faut aussi considérer que comme le moteur des véhicules électriques est plus silencieux, d'autres sources de bruit, y compris les pneus, deviennent plus perceptibles dans l'habitacle. Il faut de même maximiser l'autonomie entre les charges, de sorte que la résistance au roulement devient une exigence encore plus importante.