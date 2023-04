Appro Auto se lance dans la location moyenne durée avec l'acquisition de Rentr

Le groupe Appro Auto, spécialisé depuis 2002 dans la distribution de véhicules neufs et d'occasion à faible kilométrage à destination des professionnels de l'automobile, dispose d'un réseau à l'échelle européenne auprès des constructeurs et des partenaires. Doté de deux centres, à Lyon et Bordeaux, il distribue plus de 5 000 voitures par an et enregistre un chiffre d'affaires de 90 millions d'euros.

Aujourd'hui, le groupe poursuit sa stratégie de diversification, notamment dans la location de courte et moyenne durée, avec l'acquisition de Rentr basée en Essonne et spécialisée dans la location de véhicule moyenne durée. « L’acquisition de Rentr s’inscrit parfaitement dans la stratégie de diversification des activités du groupe tout en lui permettant de renforcer son fort savoir-faire dans la distribution de véhicule en BtoB », commente Pierre Guinault, dirigeant du groupe Appro Auto.