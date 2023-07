Après avoir plaidé pour l’électrique, Transport & Environment s’inquiète de la surconsommation de métaux

L’OGN Transport & Environment défend depuis longtemps la mobilité électrique qu’elle juge comme la meilleur des technologies pour lutter contre le réchauffement climatique. Elle s’inquiète toutefois de l’augmentation rapide de la demande en matières premières nécessaires à la production des batteries d’ici 2050 (lithium, nickel, cobalt et manganèse). Elle pourrait être multipliée par 200 !

C’est pourquoi T&E appelle désormais à la mise en place de politiques encourageant la production et la mise en circulation de petits véhicules électriques d’entrée de gamme abordables, mais aussi à adopter des chimies de batterie innovantes et à limiter les déplacements en autosolisme. D’après ses études, le cumul de ces trois mesures permettrait de réduire la demande pour les métaux clés de 36 à 49 %.

« Si nous ne voulons pas remplacer notre dépendance au pétrole par une dépendance aux métaux, il faut que nous soyons plus efficaces dans la gestion des ressources. Dans un monde qui prend en compte les limites planétaires, réduire la taille des voitures électriques est à la fois un impératif environnemental et une priorité en matière de politique économique et industrielle » prévient Diane Strauss, directrice du bureau français de T&E

Pour l’ONG, la réduction de la taille des batteries, permise par la fabrication de véhicules électriques plus petits, est le moyen le plus efficace de réduire la demande de métaux (- 19 à – 23 %). « L’instauration de normes d’efficacité pour les batteries et des obligations pour les constructeurs de produire davantage de modèles d’entrée de gamme auraient une réelle influence sur la demande en métaux à l’échelle européenne » estime la responsable qui appelle en parallèle au développement des nouvelles technologies telles que les batteries à base de fer (LFP) et à base de sodium (Na-ion), moins consommatrices en métaux.

Pour T&E, le système de bonus-malus doit être renforcé en tenant compte du poids des véhicules électriques. Le bonus gagnerait à prendre en compte les bénéfices climatiques mais aussi l’efficacité dans l’utilisation des matières premières.

L’organisation ne s’arrête pas là, elle appelle aussi à la réduction des trajets en autosolisme, au bénéfice des modes de transport collectifs et des modes actifs. Le potentiel de réduction de consommation de métaux estimé se situe entre 7 et 9 %. Elle préconise donc l’arrêt des projets routiers inutiles, le renforcement de l’offre en transports collectifs, l’accélération du déploiement du plan vélo, et un effort supplémentaire en faveur du partage de la route, en lien avec des politiques de tarification plus fermes du stationnement en ville.