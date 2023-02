Après Fleet, Supervan lance son service Optimiz

Dix jours seulement après l’annonce de la mise en place d’une solution nommée Fleet et visant à déployer une flotte de VUL électriques et de poids lourds alimentés au bioGNV pour ses clients comme Point.P, Kiloutou et Leroy Merlin, l’entreprise dédiée au transport digitalisé de produits volumineux Supervan propose une nouvelle offre promettant de combiner la réduction des trajets à un chargement maximisé des véhicules grâce à une technologie d'algorithmes prenant en compte le trafic prédictif et ainsi optimiser les tournées. Son nom : Optimiz.

Gagner du temps de trajet… et de l’argent

Alors qu’avec l'offre Supervan Express PRO, le nombre de kilomètres parcourus par les professionnels de la livraison pouvait être réduit afin de permette des économies, Supervan envisage qu’avec Optimiz ses clients puissent gagner encore jusqu'à 15-20% de temps de trajet, soit environ 60% par rapport à des aller-retours classiques. Ceci à condition de cibler au moins 5 points de livraison.

Accessible dans toute l’Île-de-France (entre Nogent-sur-Marne et Paris), Optimiz devrait être progressivement étendu aux autres principales métropoles tricolores. Dès à présent disponible à partir de 19 € HT par point livré (sous réserve de 5 points de contact minimum, donc), par le biais de camions de 6 à 20 m3 sur des plage de livraison de 2h, 4h ou 6h au choix, le service Optimiz de Supervan se trouve d’ores et déjà utilisé par de grandes enseignes comme Ikea, Leroy-Merlin ou encore Kiloutou.