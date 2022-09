Après Fleetcare, Bridgestone inaugure Fleetcare Go Plan

Surfant sur le succès de Fleetcare, Fleetcare Go Plan s’inscrit comme la nouvelle solution de gestion de flotte du pneumaticien Bridgestone. Proposant un système de maintenance prédictive et une interface intelligente pilotée par télématique, ce service s’adapte à toutes les typologies de véhicules, du camion à la voiture particulière.

Leader mondial dans le domaine pneumatique, Bridgestone avait étoffé son offre en juin dernier en lançant Fleetcare. Afin de compléter son catalogue de fonctionnalités dédiées aux flottes, le groupe lance désormais Fleetcare Go Plan qui combine également la monte de pneus premium et les services de maintenance. Pensé pour les parcs petits et moyens de camions et de bus, ce service est disponible en Espagne, en Allemagne et en Pologne. Pour les flottes de voitures particulières et d’utilitaires légers, il se déploie cette fois en France, en Italie et au Royaume-Uni. Avant de s’étendre, à l’avenir, à d’autres pays et régions du globe.

Plus rapide à mettre en place que Fleetcare

Comme Fleetcare, Fleetcare Go Plan comprend des pneus Bridgestone premium et d’une interface intelligente pilotée par télématique via Webfleet. Par sa solution standardisée, pouvant être immédiatement mise en oeuvre par les gestionnaires de flotte, Fleetcare Go Plan se différencie toutefois de la solution Fleetcare qui, elle, est personnalisable. Avec Fleetcare Go Plan, les responsables de parc bénéficient également de services de maintenance professionnels, assurés par un réseau de partenaires Bridgestone s’adaptant à leurs besoins spécifiques.

De même, chaque abonné à la solution Fleetcare Go Plan pourra accéder à un portail personnalisé et dédié, lui permettant de bénéficier d’informations précises sur le statut de sa flotte, sur les services fournis, sur les factures reçues, les contrats émis ou encore le kilométrage et les opérations trimestrielles de vérification des pneumatiques – avec possibilité de réparations gratuites en cas de crevaison. Une prévisibilité connectée qui entend garantir une optimisation et une maîtrise du TCO en répondant aux exigences de mise en conformité réglementaire en termes de durabilité et de sécurité. Comme le souligne en effet Jan Maarten de Vries, CEO de Bridgestone Mobility Solutions : « en fournissant des informations décisionnelles basées sur la data […] nous devenons un acteur majeur du changement que nous souhaitons voir advenir dans un monde plus durable »