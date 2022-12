Après l’Europe, Geely s’implante au Maroc

Alors que Geely a annoncé son arrivée en propre en Europe pour vendre dans un premier temps des véhicules électriques en Hongrie, via le groupe Grand Automotive Central qui est aussi présent en Slovaquie et en Tchéquie, la marque officialise son implantation au Maroc.

Geely pourra s'appuyer sur le capital expérience de Bamotors qui distribue déjà Kia

Geely a conclu un accord avec le Groupe Bernard Hayot (GBH), plus précisément Bamotors Maroc, pour la distribution de véhicules et de pièces détachées dans le royaume marocain. Bamotors s’appuie sur 29 points de vente et emploie 250 personnes, exerçant depuis 2019 dans l’importation et la distribution automobile en tant que distributeur officiel de la marque Kia au Maroc. L’entreprise opère aussi dans la pièce de rechange, avec l’enseigne Piassaty, et dans le commerce de véhicules d’occasions (Kia Occasions notamment).

Geely poursuit son développement intensif

Geely est déjà très présent en Europe avec les marques Volvo, Polestar, qui va se déployer en France après avoir réglé son litige avec Citroën, Lynk & Co, Lotus et LEVC. Le constructeur chinois prépare encore l’introduction de Zeekr, une nouvelle marque au positionnement premium. En Europe, Geely commercialisera sous son nom les produits de sa marque Geometry, à commencer par le crossover C. Pourraient suivre le modèle A, une berline du segment C, les G6 et M6 et une citadine du segment A (M2).

En 2021, les marques du groupe Geely Auto ont représenté plus de 1,44 million de ventes dans le monde. Rappelons que Geely est aussi le premier actionnaire de Daimler (Mercedes-Benz), qu’il a pris une participation dans Aston Martin et qu’il se rapproche de Renault.