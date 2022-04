Après l’OM, Cazoo va aussi sponsoriser le club de foot de Lille

Après l’OM, le spécialiste de la voiture d’occasion Cazoo annonce la signature d’un accord pluriannuel de sponsoring avec le club du LOSC, champion de France de L1 en titre.

« Cazoo apposera son logo sur la face avant du maillot de toutes les équipes sportives du LOSC, les équipes professionnelles masculines et féminines comme les équipes de jeunes de l’académie lilloise, ainsi que dans l’enceinte du stade Pierre Mauroy, sur de nombreux produits dérivés officiels, sur le site Internet du club ainsi qu’à travers un dispositif complet de visibilité lors des retransmissions télévisées », précise un porte-parole du groupe.

Une zone de chalandise porteuse pour les transactions de VO

« Nous nous réjouissons de devenir le nouveau partenaire principal et sponsor maillot du LOSC. C'est l'une des meilleures équipes et on parle des champions en titre de la Ligue 1. C’est un club qui a de l’ambition, qui est comme nous motivé par ses performances, et qui a des supporters passionnés dans toute la France. Nous avons hâte d’aller à la rencontre des communautés de supporters locales pour leur faire découvrir la meilleure expérience d'achat de voiture en France en 2022 », commente Alex Chesterman, président fondateur de Cazoo.