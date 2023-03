L'Europe prépare son plan de déploiement d'infrastructures de recharge et de ravitaillement en carburants alternatifs

Le parlement européen et la présidence suédoise du Conseil sont parvenus à un accord provisoire, ce mardi 28 mars, afin d'actualiser les règles de l’UE relatives aux infrastructures pour carburants alternatifs. Le but de ce texte est d'étendre plus rapidement le déploiement de stations de recharge ou de ravitaillement en hydrogène pour les voitures, les camions et même les avions en stationnement, rapprochant ainsi un peu plus l’Europe de ses ambitions de neutralité climatique pour 2050.

Au cours des négociations, les députés ont obtenu que les bornes de recharge électrique pour les voitures d’une puissance d’au moins 400 kW soient déployées au moins tous les 60 km le long du réseau transeuropéen de transport central (RTE-T) d’ici 2026, et que leur puissance soit portée à 600 kW d’ici 2028. L'accord prévoit en outre l’obligation de disposer d'une station de recharge tous les 120 km pour les camions et les bus. Ces stations devront être installées sur la moitié des routes principales de l’UE d’ici 2028 et offrir une puissance de 1 400 kW à 2 800 kW en fonction de la route. Le dispositif devra être complété par deux bornes de recharge pour camions dans des lieux de stationnement sécurisés à partir de 2028. Pour ce qui est de l'hydrogène, les négociateurs ont convenu du développement de stations de ravitaillement le long du réseau RTE-T central tous les 200 km au moins, d’ici 2031.

Recharge et paiement simplifiés Les députés souhaitent également que les utilisateurs aient la possibilité de payer facilement aux points de recharge ou de ravitaillement, notamment avec une carte de paiement, un dispositif sans contact ou, dans certains cas, en utilisant un QR code. L'accord précise en outre - sans pour autant apporter de vraie réponse à date - que le prix facturé devra être affiché par kWh, par minute/session ou par kg, être "raisonnable, aisément et clairement comparable, transparent et non discriminatoire". Enfin, la Commission devra mettre en place, d'ici 2027, une base de données européenne commune dédiée aux carburants alternatifs, afin de fournir aux consommateurs des informations sur leur disponibilité, les temps d'attente ou le prix dans les différentes stations.

Les 27 pays de l’UE devront présenter leurs plans pour atteindre ces objectifs. En attendant, l'accord sur les infrastructures pour les carburants alternatifs doit être approuvé par le Comité des représentants permanents du Conseil et la commission des transports et du tourisme du Parlement, puis par le Parlement et le Conseil dans leur ensemble.