Après la France, l’Allemagne et la Belgique, autobizNEXT s’exporte dans 12 pays d’Europe

Spécialisé dans la cotation et l’analyse de la data automobile, autobiz annonce l'exportation de sa solution autobizNEXT à travers douze pays européens. Ses six ans d’expérience en Allemagne, en Belgique et en France semblent avoir convaincu l’entreprise de poursuivre l’aventure à une plus large échelle.

La mission d’autobizNEXT consiste à évaluer les valeurs résiduelles du portefeuille automobile des professionnels lorsque celui-ci arrive en fin de contrat. Depuis six ans, cette solution de valorisation est présente en Allemagne, en Belgique ainsi qu’en France. Au début du mois de septembre, la société basée à La Défense a annoncé son exportation à travers neuf nouveaux pays européens : Luxembourg, Espagne, Portugal, Italie, Royaume-Uni, Irlande, Norvège, Finlande et Danemark. La maison-mère autobiz disposait déjà de bureaux dans la ville ibérique de Valencia ainsi qu’à Milan. Cette expansion a pour but de partager encore plus de valeurs rationnelles avec les clients.

Cet accompagnement des constructeurs, leasers ou banques se réalise grâce à une méthodologie qui a fait ses preuves. Cette solution repose sur des données de marché objectives et transparentes qui permettent par la suite d’intégrer efficacement des règles et hypothèses définies de manière personnalisée avec chacun des clients. Le but étant toujours de se rapprocher au plus proche de la valeur résiduelle de la flotte.

Une méthodologie conforme à la réglementation

Pour cela, autobizNEXT propose trois produits utilisables indépendamment et permettant de répondre aux besoins spécifiques de chaque professionnel. Quand autobizForecast présente les valeurs résiduelles de chaque version selon des couples âge et kilométrages définis, autobizReforecast réévalue le niveau de provisions de la flotte à risque du client grâce à l’analyse des valeurs des véhicules dans le futur. Enfin, autobizBarometer fournit des indicateurs sur l’offre, la demande et le prix des véhicules sur le marché.

Tous les deux ans, afin de vérifier la compatibilité de sa méthode avec le principe de la « juste valeur » – encadrée par la norme IFRS 13, la définissant comme « le prix qui serait reçu pour la vente d’un actif ou payé pour le transfert d’un passif lors d’une transaction normale entre des participants de marché à la date d’évaluation » –, autobizNEXT fait appel à un cabinet d’audit indépendant. En février dernier, Chappuis Halder & Cie a donc validé la conformité de la solution avec les exigences comptables et réglementaires actuelles. « S’ils ne se basent pas sur des données fiables, vérifiables et objectivables pour revoir les provisions associées à leurs valeurs résiduelles, les professionnels prennent un risque extrêmement important. Nous sommes plus que jamais convaincus que la data permet d’être plus fidèles à la réalité du marché que l’instinct ou l’expertise individuelle », a fait savoir le président d’autobiz, Emmanuel Labi.