Après la photo, Carlab inspecte les autos en vidéo

PME lyonnaise fondée en 2010 par Nicolas Quint, Carlab propose une solution d’inspection automatisée des véhicules à destination des professionnels de l’automobile et du marché BtoB. Ses principaux clients sont ainsi des logisticiens, des groupes automobiles, des distributeurs, des loueurs, des assureurs comme Aramis, Starterre ou Chopard. Perpétuellement à l’écoute des attentes de ces experts automobiles et de l’évolution de leur métier, Carlab a donc agrémenté son outil de l’option vidéo.

Le monde auto fait son cinéma

Disponible à partir de mi-mai 2023 sur l’application MyCarlab, ayant déjà permis de relever plus de 100 000 dégâts par mois depuis septembre 2022, cette nouvelle fonctionnalité basée sur l’IA devrait séduire les ateliers de garages, les concessionnaires, les plateformes en ligne et tous les acteurs du monde du véhicule d’occasion en garantissant un état des lieux d’une voiture « en une minute chrono », promet Carlab. En filmant l’automobile à 360° et à 3 mètres de distance avec un smartphone, il est ainsi possible d’obtenir une vidéo professionnelle qui assure une analyse des dommages éventuels sur la carrosserie, un détourage du véhicule et l’insertion d’un décor.

>> À LIRE AUSSI : Carlab : faire la différence dans un marché ultra-concurrentiel

Grâce à ce tournage sans contraintes, la digitalisation automatique des plaques permet également la création d’un fichier précis des entrées et sorties de véhicules en temps réel pour faciliter la gestion en atelier. De même, la comparaison de l’état d’un véhicule à son arrivée et à son départ évite les litiges en cas de dégradation mais garantit aussi une estimation de la valeur de reprise d’un VO. Enfin, la rapidité d’exécution de la vidéo a l’avantage de remettre une voiture d’occasion en vente dès que possible. En somme, « la vidéo MyCarlab tout-en-un apporte une réponse aux besoins de productivité en atelier », définit Nicolas Quint, P-DG de Seestems. Une solution accessible à partir de 2 euros HT par voiture.