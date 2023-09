Après le sport automobile français, NAPA devient sponsor des Metropolitans 92

Outre-Atlantique, NAPA est un distributeur de pièces automobiles de rechange quasiment incontournable. Ce n’est pas encore le cas en France, où la marque est présente et distribuée depuis 2019 par le biais d’Alliance Automotive Group. Pour la faire connaître, la filiale de Genuine Parts Compagny (GPC) a commencé par développer une stratégie de sponsoring sportif comme elle a pu le faire aux Etats-Unis. Ainsi, NAPA a trouvé place début février 2021 dans l’Ultimate Cup Series en donnant son nom à la catégorie GT-Touring Endurance. En mai dernier, le groupe annonçait la présence de NAPA dans le Championnat de France de rallycross aux côtés du Team MDA, ainsi qu’avec le Team Robineau engagé en Championnat de France Camions FFSA 2023. En septembre, c’est le monde du basket tricolore qui accueille NAPA.

À partir du 16 septembre et la première rencontre de la saison face à Saint-Quentin, NAPA s’affichera sur les maillots de Metropolitans 92 et au bord du parquet du Palais des sports Marcel Cerdan à Levallois-Perret. Pour la saison 2023-2024 en Betclic Elite – qui correspond à la première division professionnelle masculine –, les Mets fréquentent en réalité le groupe Alliance Automotive depuis une vingtaine d’années, celui-ci étant également basé à Levallois.

NAPA découvre le succès du basket français

« Ce sponsoring correspond à la culture US de notre maison mère GPC située à Atlanta : le basket est un sport national aux Etats-Unis », a fait savoir Thomas Tabiasco, directeur général d’Alliance Automotive Group en France. Pourtant, la marque NAPA n’est pas coutumière des franchises de basket mais plutôt des autres disciplines de renom en Amérique du Nord. À Atlanta, on a pu la voir sur le maillot des Braves en baseball, sur celui des Falcons en football américain ainsi que sur celui d’Atlanta United en football a.k.a. soccer dans cette partie du globe.

En France, NAPA s’est engagé avec les Mets 92 depuis le début de l’année ; au moment de l’émergence de deux futurs talents mondiaux que sont Victor Wembanyama, aujourd’hui parti aux Spurs de San Antonio et Bilal Coulibaly, transféré lui chez les Washington Wizards. « Au regard des excellentes performances des Mets92 lors des derniers Playoffs et de l’engouement des collaborateurs AAG à cette occasion, force est de constater que cette association est un ticket gagnant », se réjouit Thomas Tabiasco qui parle de la « célébration de valeurs communes. » L’objectif est évidemment de gagner en renommée au plus haut niveau sportif, comme c’est le cas en NASCAR depuis le début du siècle. En fin d’année 2020, le logo NAPA se retrouvait ainsi sur la quasi-totalité de la Chevrolet Camaro de Chase Eliott qui est alors sacrée championne de cette discipline automobile incontournable outre-Atlantique.