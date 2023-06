Après ses villages automobiles, le groupe Lempereur inaugure un village moto

C'est dans le village de Sainte-Catherine, aux abords d'Arras, qu'une foule de près de 3 000 personnes s'est rassemblée pour célébrer l'inauguration du tout premier village dédié à la moto dans la région. Les maîtres d'orchestre de cette soirée, Jean-Paul et Maxence Lempereur, ont orchestré une présentation séduisante de ce concept novateur, à la manière dont le groupe Lempereur a toujours su le faire dans la région.

En présence de Xavier Bertrand et Franck Haise du RC Lens

Cette soirée a été agrémentée de discours prononcés par des personnalités telles que Xavier Bertrand, président de la région Hauts-de-France. Un concert enflammé et un feu d'artifice ont également rythmé la soirée. Il convient de souligner la présence remarquée de Franck Haise, entraîneur du RC Lens, dont la simple présence a suffi à électriser l'atmosphère.

MotoValley comble un vide dans la région

Cette vallée de la moto, baptisée tout simplement MotoValley, répond à une demande régionale de regrouper en un seul endroit de nombreuses marques et l'ensemble de l'univers essentiel aux motards. « Ce MotoValley était très attendu, a expliqué Jean-Paul Lempereur président du groupe Lempereur. Ce projet a pu voir le jour grâce au soutien de nos élus et au travail de mon fils Maxence fortement impliqué dans ce projet depuis deux ans ».

Un symbole de plaisir et de liberté

« Les Hauts-de-France, c'est la vallée de la moto avec Jean-Paul Lempereur, a jouté Xavier Bertrand, président de la région Hauts-de-France. Ce site incarne à la fois le plaisir et la liberté que procure cet univers. »

En pénétrant dans l'univers des deux-roues, le groupe Lempereur a fait preuve d'une détermination sans faille pour s'établir dans ce secteur unique, distinct des concessions automobiles. Avec un investissement de 8 millions d'euros, le groupe nordiste a aménagé un terrain de 2,5 hectares situé près d'une sortie d'autoroute, un point de passage important de la région. Sur cette surface, 8 000 mètres carrés ont été aménagés pour abriter les infrastructures nécessaires. Pas moins de 35 employés du groupe s'affaireront quotidiennement au sein de MotoValley.

13 marques représentées

En plus des deux marques phares, BMW Motorrad et Honda, ce village rassemble également un éventail impressionnant de marques telles que KTM, Husqvarna, GasGas, Piaggio, Aprilia, Moto Guzzi, Vespa, Royal Enfield, Mash, Moto Morini et Hyosung. Ces noms prestigieux sont familiers aux passionnés du monde des deux-roues. De plus, le village propose un magasin d'accessoires et d'équipement pour motards, sous l'enseigne Maxxess, couvrant une superficie de 600 mètres carrés.

Barbier/coiffeur et apprentissage de la moto

Le choix du nom MotoValley est approprié car il reflète la nature de ce lieu qui va au-delà d'un simple village dédié à la moto, il est véritablement conçu comme un point de rencontre et de loisirs pour les motards. Pour ceux qui souhaitent apprendre à conduire une moto, tout est également prévu pour leur faciliter les démarches. Sur place, une école de moto est équipée d'une salle de formation ainsi que de deux pistes d'apprentissage conformes aux réglementations en vigueur. Sans oublier la présence d'une compagnie d'assurance. À l'avenir, le village sera également agrémenté d'un restaurant et de diverses activités, créant ainsi un lieu de rassemblement et de plaisir pour tous les passionnés de deux-roues. Une scène centrale, située au cœur du village, accueillera des concerts pendant la période estivale.

En ouvrant cette vallée de la moto, le groupe Lempereur frappe fort dans le monde des deux-roues. Il convient également de mentionner l'acquisition récente de BMW Motorrad à Amiens (80), qui vient renforcer davantage le réseau territorial du groupe.

En ce qui concerne les chiffres, le distributeur vise à commercialiser un total de 10 000 deux-roues neufs par an ainsi 800 engins d'occasion dans cet espace MotoValley.