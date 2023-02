Après son service de voituriers, Ector veut se développer dans le convoyage

La marque, née en 2021, dispose déjà de 500 chauffeurs professionnels disponibles, en 48 heures, pour transporter un véhicule d’un point A à un point B partout en France et dans les pays frontaliers. Cette année, elle espère accroître son chiffre d’affaires. « Nous renforçons les effectifs de l’équipe Ector Fleet pour doubler notre croissance sur ce marché par rapport à l’an dernier », indique Manoël Roy, CEO de l'entreprise.

Initialement développée pour les professionnels, la prestation permet de répondre aux besoins des gestionnaires de flotte, aux concessionnaires et distributeurs ou encore aux loueurs de voitures. Le service Ector Fleet s’adresse désormais aussi aux particuliers pour un rendez-vous chez le garagiste, un véhicule en attente de livraison ou encore un trajet longue distance à effectuer.

« Nous avons réussi à nous démarquer sur un marché concurrentiel grâce à un service 100 % digitalisé (demande en quelques clics, suivi en ligne tout au long de la prestation), disponible en 48 heures et qui offre une assurance véhicule et du convoyeur pour l’ensemble de la prestation, les frais d’essence, de péage et de déplacement souligne Yassine Benamara, responsable du développement d'Ector Fleet. En outre, notre expérience sur le marché du voiturier premium nous permet de proposer aisément une véritable prestation de mise en main du véhicule si le client le requiert, notamment lors de la livraison d’un véhicule haut de gamme », conclut-elle.