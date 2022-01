Après un bon cru 2021, GAC Technology déjà tourné vers 2022

L’éditeur GAC Technology, spécialiste de la gestion de flottes automobiles, de parcs télécoms et de biens immobiliers, annonce un chiffre d’affaires non consolidé de 6,8 millions d’euros au titre de l’exercice 2021, soit une augmentation de près de 24 % par rapport à 2020.

« Ce fut une année 2021 intense en termes de volume d’activité et de projets », souligne Matthieu Echalier, président directeur général de GAC Technology, avant de poursuivre : « Pour 2022, les perspectives nous rendent optimistes et une nouvelle stratégie à 5 ans, autour de 4 axes prioritaires, a été définie ».

Conquérir de nouveaux clients en France et en Europe

Tout d’abord, GAC Car Fleet va poursuivre sa croissance en France, où ses solutions sont déjà bien installées chez les flottes, avec un volume de 375000 véhicules gérés. L’objectif est aussi d’apporter du conseil et d’accompagner les flottes face aux défis de la transition énergétique et des nouvelles mobilités.

Par ailleurs, GAC Car Fleet compte accentuer son empreinte internationale et un département dédié va être mis en place pour piloter les opérations. Le processus de recrutement de son directeur est ouvert et l’équipe pourra compter sur Patrick de Vaumas, précédemment en charge des partenariats et de la vente indirecte, et qui va s’atteler au développement commercial sur le continent africain. GAC Car Fleet gère déjà 13500 véhicules à l’international (4500 nouveaux véhicules en 2021) sur une dizaine de pays.

En outre, GAC Technology va renforcer ses nouveaux relais de croissance comme Iateract, sa solution de data intelligente au service de la transition énergétique des flottes ou la nouvelle offre logicielle Fleezy, destinée à gérer les biens et services confiés aux collaborateurs par leur entreprise.

Enfin, les activités de GAC Immo Fleet seront aussi placées sous le signe de l’expansion.

De nouveaux recrutements en 2022

Pour soutenir son développement, GAC Technology, qui s’est déjà beaucoup renforcé en 2021, avec près de 26 embauches, prévoit une nouvelle campagne de recrutement en 2022. Des postes de développeurs, de chefs de projets ou encore de chargés du support client, sont ainsi à pourvoir.