Après-vente automobile : le groupe Dallard reprend sept centres Speedy dans le Sud-Ouest

À l'occasion de l'électrification de l'automobile et de la prochaine mise en place des contrats d'agence chez plusieurs constructeurs, les groupes de distribution recherchent de nouvelles rentabilités dans l'après-vente et le véhicule d'occasion. Cela se démontre encore une fois par l'accord conclu entre le groupe Dallard et l'enseigne de réparation rapide Speedy. Le distributeur devient un investisseur majeur du réseau en reprenant sept centres dans le Sud-Ouest tout en ayant un programme d'ouverture de nouveaux centres dans la région.

Dans l'après-vente automobile, plus personne ne doute aujourd'hui des prochains rapprochements en cours ou à venir entre les réseaux des constructeurs et les réparateurs indépendants sous enseigne. Le partenariat à long terme conclu entre Speedy et le groupe Dallard, présidé par Philippe Dallard, est un nouveau marqueur de l'ensemble de cette mutation de l'entretien et de la réparation automobile. Jusqu'ici les principaux rapprochements concernaient plutôt le business de la pièce de rechange à l'instar de l'accord conclu entre Stellantis et Feu Vert l'an passé. Cette mutation se situe désormais au niveau des points de réparation et des garages.

Un partenariat à long terme entre Speedy et Dallard dans le Sud-Ouest

Le 31 mars dernier, Speedy, l’enseigne de réparation et d’entretien automobile toutes marques, et le groupe automobile Dallard ont conclu un partenariat à long terme. Ce dernier prévoit la cession et l’exploitation de sept centres Speedy existants et un programme d’ouvertures de nouveaux centres dans le Sud-Ouest. Ce contrat, signé par Éric Terefenko (président du groupe Speedy) et Philippe Dallard (président du groupe Dallard), « résonne avec l’ambition de proximité qui anime l’enseigne », explique Speedy dans un communiqué.

Fondé sur la complémentarité entre les deux entités, ce partenariat donnera lieu à la reprise de sept centres Speedy dans le Sud-Ouest, dont quatre à Toulouse (31), un à Pau (64), un à Tarbes (65) et un centre à Anglet (64). À travers ce programme, le groupe Dallard prévoit l'ouverture de nouveaux centres dans la région, ce qui en fait de fait l'un des plus importants franchisés du réseau Speedy.

Un distributeur implanté dans la région depuis 50 ans

Rappelons que le groupe Dallard est implanté dans la région toulousaine et le Pays basque depuis près de cinquante ans. En 2021, le groupe était implanté sur cinq établissements et représentait les marques DS Automobiles, Citroën et Suzuki. Le distributeur a commercialisé 2 189 véhicules neufs et 1 495 véhicules d'occasion, tout en employant 149 salariés pour un chiffre d'affaires de 51,2 millions d'euros pendant cette période.