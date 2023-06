Après-vente : Sonatus dévoile une innovation baptisée Automator

Éditeur spécialiste du software-defined vehicle (SDV), Sonatus présente Automator, une solution conçue pour effectuer le prototypage, les tests de production ou la maintenance automobile sans avoir à subir le développement et la validation de logiciel.

Aidant les constructeurs à déployer leur propre software-defined vehicle (SDV), terme qui désigne un véhicule dont les caractéristiques et les fonctions sont principalement activées par le biais d'un logiciel embarqué, Sonatus dévoile Sonatus Automator. Composant de la plateforme logicielle de la société, l’outil s’inscrit dans la suite logique de Sonatus Collector, assurant de son côté la collecte de données de façon dynamique.

Capable d’interagir avec l’environnement du véhicule en envoyant des notifications sur des cas d'utilisation couvrant le prototypage, la personnalisation des fonctions et des services après-vente tels que l’entretien, Automator met aussi à jour les flottes au moyen d’un simple fichier léger OTA (over-the-air) avec des options élargies garantissant l’ajout de nouvelles fonctionnalités ou l’exécution de tests et de diagnostics.

Une mise en place prévue pour 2024

De ce fait, les responsables de flottes peuvent créer des services à valeur ajoutée sans risquer de perturber les fonctions critiques de sécurité des véhicules. Quant aux techniciens de maintenance, ils s’avèrent en mesure de détecter des pannes, permettant ainsi de limiter les rappels. En somme, « les équipementiers, les constructeurs et les consommateurs bénéficient de la possibilité d'étendre facilement et à moindre coût les fonctionnalités des véhicules », indique Jeff Chou, cofondateur et P-DG de Sonatus. Pour qui « les attentes concernant les logiciels automobiles ne feront qu’augmenter dans les années à venir » puisqu’Automator sera déployé dans les véhicules de série en 2024.