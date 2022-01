Aptiv débauche chez les GAFAM

Le groupe Aptiv (ex Delphi) annonce l’arrivée de Sophia Velastegui au sein de son top management. Derrière le titre de chef de produit se cache une mission aussi vaste que névralgique : superviser tous les projets relatifs aux architectures logicielles, à l’AI (Intelligence Artificielle) et aux produits codéveloppés avec les principaux acteurs de la tech.

« Aptiv va continuer à accompagner les grandes tendances actuelles de l’industrie automobile et à aider ses clients à résoudre leurs problèmes et à relever les challenges qui leur sont proposés. Pour cela, nous avons besoin d’as et de pionniers des nouvelles technologies et de l’innovation, à l’image de Sophia Velastegui. Avec son talent et celui des équipes qu’elle va piloter, Aptiv va encore accélérer la mutation de l’industrie et de la société vers un futur défini et structuré par les logiciels », déclare Kevin Clark, président directeur général d’Aptiv.

Il faut reconnaître que le profil de Sophia Velastegui a de quoi impressionner. Ingénieure diplômée du l’université de Georgia Tec et de Berkeley, elle fait valoir vingt ans d’une riche expérience, notamment chez Apple (on lui doit l’architecture de la plateforme Think Tank Programm), Google et dernièrement chez Microsoft où elle était responsable des technologies, par exemple en charge de l’Intelligence Artificielle et des recherches des produits avancés.