Aramisauto nomme le directeur de son site de reconditionnement francilien

Aramisauto accueille Guillaume Arnal au poste de directeur du site de reconditionnement industriel. Situé à Saint-Pierre-lès-Nemours (77), ce nouveau centre démarre bientôt ses activités, et seconde celui établi dans la Drôme ouvert en 2014. Romain Boscher, directeur général France Aramisauto, commente : « Pionniers du reconditionnement en France, nous prenons aujourd’hui une nouvelle longueur d’avance sur nos concurrents en ouvrant ce deuxième site au sud de la région parisienne, avec à sa tête un véritable expert de la supply chain et des projets industriels. »

Âgé de 42 ans, Guillaume Arnal est diplômé de l'Estaca, école supérieure des techniques aéronautiques et de construction automobile, ainsi que de l'université Southampton. Il a successivement été ingénieur commercial chez Thalès Electron Devices, directeur supply chain et président directeur général d’AG Automotive, manager pièces France puis directeur d’usine chez Konecranes. En tant que directeur du site de reconditionnement industriel, Guillaume Arnal aura pour missions suivre son lancement, d'animer et d'accompagner les équipes pour assurer son développement prévu par Aramis Group. Arramisauto s'est en effet fixé pour objectifs d'augmenter ses capacités de reconditionnement afin de répondre à la demande de ses clients.