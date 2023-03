Aramis dote son centre de reconditionnement VO de Seine-et-Marne d’une agence commerciale

Aramisauto avait inauguré un deuxième centre de reconditionnement VO en juin 2022, en Seine-et-Marne, à Saint-Pierre-lès-Nemours. Ce centre, confié au management de Guillaume Arnal, n’est pas passé inaperçu et quotidiennement plusieurs clients s’y rendaient en espérant pouvoir voir et acheter des véhicules d’occasion. Dès lors, décision à été prise d’ouvrir une agence commerciale qui jouxte le centre de reconditionnement afin de satisfaire cette demande.

3 000 VO en stock sur aramisauto.com

Il s’agit de la 32ème agence d’Aramisauto en France et de la 7ème en région parisienne. Le point de vente propose tous les services traditionnels d’une agence Aramisauto, notamment la reprise ou la vente d’un véhicule, ainsi que la livraison sur site ou à domicile sous 24 heures.

L’équipe est composée d’un responsable d’agence et de trois conseillers, qui accompagnent les clients dans leur parcours d’achat, « qu’il s’agisse d’expertiser et d’évaluer un véhicule en vue de sa reprise (sans obligation d’achat), de choisir le modèle et la motorisation la plus adaptée parmi près de 3 000 voitures de 34 marques disponibles à la vente sur le site aramisauto.com, ou de présenter les différentes solutions de financement et de services proposées par Aramisauto ».

Un réseau européen de centres de reconditionnement VO

Rappelons qu’Aramisauto a vu sa capacité de reconditionnement s’élever à 50 000 voitures par an en France grâce à l’ouverture de son deuxième centre à Saint-Pierre-lès-Nemours en juin 2022, qui complète celui de Donzère (Drôme) inauguré en 2014.

Sous le pavillon de Stellantis, Aramis Group, dirigé par Nicolas Chartier et Guillaume Paoli, réalise un chiffre d’affaires annuel proche de 2 milliards d’euros, pour 90 000 ventes de véhicules à des particuliers et un trafic de près de 80 millions de visiteurs sur l’ensemble de ses plateformes digitales. Le groupe opère dans six pays en Europe, avec plusieurs marques commerciales, et s’appuie sur un réseau de huit centres de reconditionnement VO industriel.