Aramis Group affiche ses ambitions pour 2023

Aramis Group annonce un chiffre d'affaires de 493,3 millions d'euros à fin 2022, soit une hausse de 10,8% en données publiées et de 2,5% sur le périmètre historique hors acquisitions réalisées en Autriche et en Italie. Le groupe a également enregistré une belle croissance des volumes vendus de véhicules reconditionnés en hausse de 16,9%, soit 17 640 unités. D'une part, les ventes à particuliers (reconditionnées et immatriculées) représentent 83% du chiffre d'affaires s'établissent à 362,4 millions d'euros au 1er trimestre 2023, soit une hausse de 7,5% par rapport au 1er trimestre 2022. Dans le détail, le chiffre d’affaires du segment des voitures reconditionnées s’établit à 314,2 millions d’euros, en croissance de +25,5% comparé au 1er trimestre 2022, avec 17 640 véhicules livrés. Le chiffre d’affaires du segment des voitures pré-immatriculées s'élève à 48,2 millions d’euros, en recul de 44,3% par rapport au 1er trimestre 2022, soit 2 402 unités livrées. Par ailleurs, Aramis Group note des disparités entre les pays, avec de belles performances en France et en Belgique, moins au Royaume-Uni. De plus, les prix moyens de vente unitaires affichent une baisse à 2 chiffres au Royaume-Uni contre des hausses à deux chiffres en France, Espagne et Belgique. D'autre part, les ventes à professionnels représentent 12% du chiffre d'affaires et s'élève à 52,6 millions d'euros (+36,7% par rapport au 1er trimestre 2022). Enfin, le CA généré par les services s'établit à 24,2 millions d'euros (+16,4% par rapport au T1 2022).

Une croissance renouvelée

En parallèle, Aramis Group a acquis Onlinecars (Autriche) et entend aujourd'hui renforcer ses équipes avec le recrutement d'un directeur financier permanent, réduire les stocks, ainsi que la dette nette. Le groupe a également récemment acquis brumbrum (Italie), et met l'accent sur l’accélération du business, la mise en œuvre de nouvelles stratégies marketing, et la révision des processus de reconditionnement dans le centre de Reggio Emilia.

Avec son bilan, Aramis Group constate que le marché de la vente de véhicule d’occasions est en recul dans tous les pays d’Europe, particulièrement au Royaume-Uni, ainsi que sur le segment des occasion récentes. Ainsi, l’environnement macroéconomique, géopolitique et sectoriel limite la visibilité d’Aramis Group sur ses perspectives pour 2023. Le groupe table néanmoins sur une croissance organique positive de ses volumes vendus de véhicules reconditionnés à particulier, ainsi qu'une amélioration progressive de son Ebitda ajusté au cours de l’année (hors coûts de restructuration).