Aramis Group boucle le rachat d’Onlinecars en Autriche

Déjà présent en France, en Belgique, en Espagne et au Royaume-Uni avec les marques Aramisauto, Cardoen, Clicars et CarSupermarket, Aramis Group, qui a réussi son entrée en Bourse, officialise la reprise de la plateforme de véhicules d’occasion Onlinecars en Autriche, s’implantant donc dans un cinquième pays. Aramis Group a obtenu les autorisations légales et l’opération est financée par Stellantis, son actionnaire de référence.

Une ambition européenne

« C’est avec plaisir que nous accueillons officiellement l’ensemble des équipes d’Onlinecars au sein de la famille d’Aramis Group. Nous comptons sur Peter Marolin, fondateur d’Onlinecars, son co-dirigeant Thomas Lang et leurs équipes pour créer toujours plus de valeur pour les consommateurs autrichiens et accélérer leur croissance rentable avec le support du groupe. En étendant sa présence à l’Autriche, Aramis Group poursuit son expansion en Europe au service de la satisfaction de clients toujours plus nombreux, et se rapproche encore un peu plus de son ambition de devenir la plateforme préférée des européens pour acheter une voiture d’occasion en ligne », se réjouissent Nicolas Chartier et Guillaume Paoli, co-fondateurs d’Aramis Group.

Onlinecars est une entreprise rentable

Onlinecars intègre comptablement le périmètre d’Aramis Group à partir du 1er octobre 2022 et contribuera donc en année pleine à la performance de l’entreprise sur son exercice fiscal 2022-23, ouvert au 1er octobre 2022 et clos au 30 septembre 2023. Avec cette opération, le chiffre d’affaires annuels pro forma du nouvel ensemble approche le seuil des deux milliards d’euros.

« Cette acquisition, relutive pour Aramis Group, donne lieu à un décaissement immédiat de 27,2 millions d’euros, auquel viendra s’ajouter un mécanisme de complément de prix basé sur la performance de l’année calendaire 2024. Ces deux éléments matérialisent un prix d’achat d’Onlinecars à des multiples proches des précédentes acquisitions réalisées par Aramis Group et cohérents avec les niveaux de marché actuellement constatés considérant la rentabilité de la société (marge d’Ebitda supérieure à 3 %) », complète un communiqué.

