Aramis Group fait évoluer sa gouvernance

Le conseil d’administration d’Aramis Group a coopté Sophie le Roi en qualité d’administrateur consécutivement à la démission de Lucie Vigier, ainsi que Xavier Duchemin en qualité d’administrateur suite à la démission de Marc Lechantre. Ces changements ont pris effet le 26 juillet 2022.

Un taux de féminisation de 44 % au sein du conseil d’administration

« La composition du conseil d’administration reste inchangée, avec quatre administrateurs représentant Stellantis, trois administrateurs indépendants et les deux fondateurs d’Aramis Group. Le taux d’indépendance s’établit toujours à 33 % et celui de féminisation à 44 % », précise le groupe.

Un nouveau patron pour CarSupermarket.com

Par ailleurs, à un niveau plus opérationnel, Stephen Butterley, président de CarSupermaket.com, filiale d’Aramis Group au Royaume-Uni, a annoncé sa volonté de poursuivre un nouveau projet après près de dix ans passés au sein de la société. Matt Barrick, qui a effectué l’ensemble de sa carrière dans la société, prend sa succession. Sa feuille de route est claire : poursuivre l’intégration de la société au sein d’Aramis Group et renforcer les performances commerciales sur le marché du véhicule d’occasion au Royaume-Uni.

Un premier semestre robuste

Fondé par Nicolas Chartier et Guillaume Paoli, le groupe Aramis réunit quatre marques dédiées à la vente en ligne de voitures d’occasion : Aramisauto, Cardoen, Clicars et CarSupermarket, respectivement en France, en Belgique, en Espagne et au Royaume-Uni. « Au premier semestre de l’exercice fiscal 2022, Aramis Group a généré un chiffre d’affaires de 873 millions d’euros, vendu plus de 41 000 véhicules à particuliers et enregistré plus de 40 millions de visites sur ses sites Internet », rappelle le groupe dans un contexte difficile.