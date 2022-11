Aramisauto allonge ses contrats de LOA pour abaisser les mensualités

Aramisauto affronte l’inflation en augmentant la durée de ses contrats de LOA (location avec option d’achat) de cinq à sept ans. La filiale de Stellantis spécialisée dans la vente de VO par internet a choisi de passer la limite de ses contrats de location de 60 à 84 mois, ce qui lui permet d’abaisser les mensualités d’environ 15 %. Cependant, les véhicules doivent être âgés au maximum de 84 mois en fin de contrat, ce qui signifie que cette offre est réservée aux véhicules de 0 km proposés par Aramisauto. Une stratégie qui réduit sensiblement la portée de l’offre.

Attrait constaté

Selon Aramisauto, cette offre de LOA sur 84 mois intéresserait les acheteurs. Ces derniers privilégieraient un loyer plus bas ou utiliserait l’offre pour choisir une finition supérieure. Le nombre de véhicules disponibles pour moins de 200 euros par mois grâce à cette offre s’élèverait à 150 selon la firme. Aramisauto ne précise pas si le montant du taux de crédit sur ces locations est identique ou plus élevé. De plus, les acheteurs situés en région parisienne devront bien calculer leur durée de location. En effet, dans sept ans, en 2030, seule la vignette Crit’Air 0 devrait être valable dans la ZFE parisienne.