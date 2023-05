Aramisauto confie sa direction commerciale à Charlotte Souleau

Charlotte Souleau rejoint l’équipe de direction d’Aramisauto en qualité de directrice commerciale. « Dans un contexte porteur pour le marché des véhicules d’occasion reconditionnés, elle est chargée d’animer le réseau commercial d'agences, les centres d'appels (vente et reprise à distance, livraison à domicile) et l'expansion, en travaillant main dans la main avec l’ensemble des équipes », précise un porte-parole d’Aramisauto qui bat pavillon Stellantis.

Charlotte Souleau fait valoir une riche expérience professionnelle, notamment chez Carrefour

Titulaire du Master Distribution et relation client de l'Université Paris-Dauphine, Charlotte Souleau, 38 ans, a fait ses armes au sein de grands groupes comme Décathlon, Unilever, L'Oréal, Danone, avant de rejoindre Carrefour en 2010. Pendant douze ans, Charlotte Souleau y occupe divers postes à responsabilité : d'abord, chef de projet nouveaux concepts de magasins à l'international, puis directrice de magasin à Paris, avant de contribuer à la croissance du groupe en tant que directrice achats de produits non-alimentaires, puis directrice commerciale et opérations de la branche Carrefour Proximité, soit 4 000 magasins.

Le nouveau top management d’Aramisauto prend forme

« Je me réjouis de rejoindre Aramisauto, véritable pionnier de la vente en ligne de véhicules d’occasion reconditionnés qui ne cesse de se réinventer et d'innover chaque jour pour satisfaire toujours plus de clients », déclare Charlotte Souleau, directrice commerciale d'Aramisauto.

« Nous sommes ravis d’accueillir Charlotte dans notre équipe. Sa large expérience en management commercial nous aidera à renforcer notre réseau et à continuer le développement de nos collaborateurs pour accompagner au mieux nos clients dans leur projet d’achat automobile », se réjouit Romain Boscher, directeur général France d’Aramisauto, qui poursuit le renouvellement de son top management après la récente nomination d’Etiennette Savart.

Aramis Group met le cap sur les 2 milliards d’euros de chiffre d’affaires

Rappelons qu’Aramisauto est l’entité française d’Aramis Group, présent dans six pays d'Europe. Coté en Bourse, Aramis Group a réalisé un chiffre d’affaires de près de 2 milliards d’euros en 2022 avec 90 000 ventes de véhicules à particuliers. Le groupe dirigé par Nicolas Chartier et Guillaume Paoli a enregistré 80 millions de visiteurs sur l’ensemble de ses plateformes digitales l’an dernier.