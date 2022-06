Aramisauto industrialise le reconditionnement de véhicules

Huit ans après l'ouverture du premier site de reconditionnement de véhicules d'occasion à Donzères (Drôme), Aramisauto inaugure un second site à Saint-Pierre-lès-Nemours, en Seine-et-Marne (77). Implanté sur un terrain de 4,9 hectares, le site bénéficie d'une capacité de stockage de près de mille véhicules et comprend également un bâtiment de 4 900 m2. Le centre francilien accueillera à terme 150 salariés et atteindra les 25 000 VO reconditionnés par an. « Ce nouveau site souligne notre ambition de proposer un modèle de mobilité individuelle plus vertueux grâce aux véhicules d’occasion reconditionnés. En effet, leur reconditionnement a un impact sur l’épuisement des ressources minérales inférieur de 19 % à celui des véhicules neufs », commente Romain Boscher, directeur général d’Aramisauto.

Atteindre les 50 000 VO reconditionnés par an

Bénéficiant des expériences drômoises, le site de Saint-Pierre-lès-Nemours jouit d'un flux optimisé composé de deux lignes de production, contre une à Donzère. « En segmentant en deux parties notre ligne de production, nous maîtrisons de façon plus efficace notre flux et gagnons en rapidité tout en conservant les différentes étapes du reconditionnement. Un procédé assez répandu dans l'industrie automobile, mais totalement novateur dans le cadre de notre activité », explique Guillaume Arnal, directeur du site. Après son arrivée dans la zone de chargement, le véhicule est affecté à une couleur en fonction de son état général et du test de conduite, puis l'opérateur ajuste ses fluides à la station-service avant de l'acheminer à la station de lavage. Une fois dans le bâtiment, le véhicule peut être affecté à la première ligne et être expertisé selon différentes étapes : des chaînes courtes et droites appliquées par l'Industrie. Suivant le logiciel tablette, développé en interne, le véhicule commence par une expertise mécanique, puis une expertise carrosserie. Si besoin, le site dispose d'un petit magasin pour recevoir les pièces ainsi que de trois cabines de peinture (dont deux express) et d'un labo pour définir la bonne teinte. Après ces étapes de préparation, la voiture est prête pour la finition ou le contrôle qualité. Après un passage par la préparation esthétique (en collaboration avec Cosmeticar), le véhicule s'arrête au labo photo, repensé pour faire du 360° extérieur et intérieur.

La seconde, dite ligne rapide, est dédiée aux véhicules d'occasion récents ne nécessitant ni opérations mécaniques, ni de travaux de carrosserie et de peintures importants. Le véhicule est alors reconditionné en moins de 4 heures.

L'objectif pour Aramisauto est ainsi d'augmenter les délais de rotation des véhicules afin de porter la capacité de reconditionnement à 50 000 VO par an en France. À l'avenir, le groupe entend développer de nouveaux centres afin de compléter son maillage, à ce jour composé de cinq sites en Europe (Royaume-Uni, Belgique et Espagne).