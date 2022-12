Arnaud Duffort cède son dernier établissement Jaguar Land Rover implanté à Port-Marly

En cédant sa concession vitrine de Port-Marly (78) au groupe Neubauer, Arnaud Duffort met un à terme à plus de cent ans de présence familiale dans le secteur automobile. Une page se tourne pour l'entrepreneur qui souhaite se tourner vers de nouvelles aventures entrepreneuriales.

Après avoir cédé son groupe à BPM Group en mai 2021, Arnaud Duffort sort de l’automobile en vendant son établissement Jaguar Land Rover de Port-Marly au groupe Neubauer. Une vente effective depuis le 1er décembre 2022.

Précurseur dans le VO et le premium

Rappelons qu'Arnaud Duffort, plus jeune directeur d’une concession en France en 2001, avait bâti un très solide groupe en une dizaine d’années. L’entrepreneur, issu d’une famille implantée depuis plus de cent ans dans le secteur automobile, avait révolutionné l’approche du premium et du luxe dans l’automobile. Très tôt présent sur les outils digitaux, son groupe était rapidement rentré dans le top 100 des groupes français.

Plus de cent ans de présence familiale dans l'automobile

Précurseur au niveau du véhicule d’occasion, la création de son label VO Duffort Approved lui donne raison aujourd’hui sur un marché où cette activité est désormais développée de manière professionnelle.

En cédant son établissement de Port-Marly, Arnaud Duffort met un terme à sa présence dans le secteur automobile.