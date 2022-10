Aro lance à EquipAuto sa ligne de soudage Ergoweld-Zen

ARO, leader mondial du soudage par résistance et dont le siège social et l’usine principale sont basés dans la Sarthe, va présenter en avant-première sur Equip’Auto 2022 sa nouvelle série de poste de soudage Ergoweld-Zen.

Bien plus que la commercialisation d’une station de soudage, ARO propose à l’occasion du prochain salon Equip Auto un nouveau concept de poste de soudage par résistance fourni clé en main au carrossier pour une période de 5 ans. Ainsi Ergoweld-ZEN inclus une garantie de 5 ans avec machine de remplacement, un lot de consommables pour 5 ans, la garantie de la reprise de la machine après 5 ans ainsi que la livraison et la mise en route directement sur site.

Avec sa nouvelle offre Ergoweld-ZEN, ARO souhaite confirmer la réputation de fiabilité et de robustesse de son matériel et pousser encore plus loin la confiance qu’il met dans la conception de ses machines et le soin apporté à leur fabrication dans son usine de Château du Loir.

L'offre proposée s’applique aux 5 postes Ergoweld suivant :