Artcurial Motorcars annonce un résultat de 37,8 millions d’euros pour sa vente de Rétromobile

Artcurial Motorcars a réalisé un résultat de 37,8 millions d’euros lors de sa vente aux enchères de véhicules de collection organisée dans le cadre du salon Rétromobile (16-20 mars, Paris Porte de Versailles). Un résultat plutôt positif dans un contexte de retour du salon et de la vente officielle, après deux ans d’interruption. Au total, la maison de vente annonce 82 % de lots vendus, avec plusieurs records du monde pour certains modèles. Près de 65 % du volume de la vente a été acquis par des collectionneurs étrangers. Six engins ont atteint le millions d’euros et 13 ont dépassé les 500 000 euros.

Ferrari, Porsche et Gordini en vedettes

Parmi les plus hauts prix réalisés, figurent sans surprises les incontournables supercars et hypercars Ferrari F50 (4 161 600 euros), Ferrari Enzo (2 846 000 euros) et Ferrari LaFerrari (2 714 440 euros). L’une des stars était également la Porsche 907 de 1968, vendue 4 390 400 euros. Cette voiture de course « usine » très rare est d’ailleurs le plus haut prix atteint lors de cette vente. Enfin, les passionnés auront noté le résultat de la Gordini Type 18S, qui a dépassé le million d’euros, avec un prix de 1 013 200 euros. Il s’agit d’ailleurs d’un record du monde pour une berlinette Gordini. Enfin, une Harley-Davidson customisée à l’attention de Johnny Halliday et baptisée « Laura Eyes » a atteint la somme de 470 840 euros. Un record du monde pour une Harley-Davidson d’après-guerre. Si le contexte global reste encore délicat, cette vente démontre la vitalité du marché du véhicule de collection.