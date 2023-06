Arval accélère sur le vélo de fonction avec Zenride

Proposant déjà depuis deux ans une solution de vélos partagés ainsi que six roues (voiture + vélo en LLD), Arval change de braquet et élargit son partenariat initié avec Zenride en 2021. Désormais, l'offre de vélos de fonction, portée par la start-up française spécialiste de la petite reine, est accessible à l'ensemble des collaborateurs et clients du loueur longue durée.

Le cadre de l'accord a été repensé pour accélérer le déploiement du vélo chez les clients d’Arval avec :

l’élargissement du catalogue de vélos disponibles, plus de 700 points de vente en France et des sites web spécialisés ;

la disponibilité de retrait et de maintenance des vélos sur l’ensemble du territoire français ;

un contrat « tout-en-un », kit de sécurité, maintenance et assurance inclus.

« Grâce à ce nouveau partenariat, Arval accélère dans son plan vélo en proposant une offre ambitieuse. Comme à notre habitude, nous l’avons déjà lancée auprès de nos équipes en interne où elle rencontre déjà du succès. Fin juin, elle sera proposée à tous nos clients. » commente Barbara Blanc, directrice partenariats, digital et marketing. « Nous sommes fiers de ce partenariat établi avec Arval qui permet de rendre accessible notre offre à un grand nombre d’entreprises en France. Nous montrons également que start-up et grand groupe peuvent s’allier pour capitaliser sur leurs forces respectives et s’aider mutuellement à se transformer et à grandir. Grâce à ce partenariat, ce sont de nombreuses entreprises qui pourront concrétiser leurs engagements RH et RSE pour avoir un impact positif et des milliers de salariés qui pourront faire le choix de se déplacer à vélo au quotidien », déclare Olivier Issaly, CEO de Zenride.