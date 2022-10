Arval annonce l'arrivée d'un nouveau directeur commercial chez Public LLD

Frédéric Quintin, âgé de 43 ans et titulaire d’un DESS direction commerciale. a été nommé directeur commercial de Public LLD, une filiale d’Arval France dédiée aux marchés des flottes publiques et de l’économie sociale et solidaire. Le nouveau responsable de l'activité, qui représente 8 % des contrats de l'entreprise, a fait la plus grande partie de sa carrière chez Arval où il a commencé en 2005 en tant qu’ingénieur commercial, puis directeur d’agence en 2009 et directeur de territoire sur le réseau MEGR en 2015. Frédéric Quintin reporte à la directrice commerciale d’Arval France, Margy Demazy.