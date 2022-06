Arval annonce le retour de sa navette autonome sur route ouverte

Un an après une première expérimentation, Arval France remet en service sa navette autonome pour relier son siège social à la station RER la plus proche. Destinée à faciliter le quotidien de ses collaborateurs, elle sera en service aux heures de pointe : le matin de 8 heures à 10 heures et le soir de 17 heures à 19 heures.

Il faut dire que le bilan de la première phase de test, réalisée en 2021, est très positif : les deux navettes autonomes électriques nommées EVAA (Expérimentation de Véhicule Autonome d’Arval) (modèle EZ10 Gen 3) ont parcouru plus de 3 500 km et transporté près de 3 100 passagers en s’insérant parfaitement dans la circulation. 94 % des collaborateurs du loueur ont ainsi exprimé le souhait de voir cette expérience renouvelée. C'est désormais chose faite mais avec quelques ajustements : la vitesse est en augmentation par rapport à ses débuts, en ligne avec les retours des utilisateurs, et le logiciel a été mis à jour pour une meilleure adaptation de la navette à son environnement. Ce dispositif vient compléter le hub de mobilité destiné aux salariés du siège de Rueil-Malmaison, composé de solutions de mobilité partagées variées (auto, vélo et trottinettes).

Fier du succès de la précédente expérimentation de la navette autonome et de sa reconduction, Arval fait rayonner sa position d’acteur de la mobilité. « Nous sommes ravis de remettre en service cette navette en coopération avec la ville de Rueil-Malmaison et la RATP. Cette expérimentation pour une circulation plus responsable fait office d’exemple pour nos clients, et pourrait à l’avenir bénéficier aux entreprises également implantées dans notre quartier », commente Ferréol Mayoly, directeur général d’Arval France.