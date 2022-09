Arval confirme sa croissance au 1er semestre 2022

Au total, le parc d'Arval compte à la fin du premier semestre plus de 1,5 million de véhicules, en hausse de 5,9 % malgré des délais de livraison plus longs pour les véhicules neufs dus à la pénurie des semi-conducteurs et les difficultés touchant l’ensemble du secteur automobile. Dans le détail, le segment Entreprises représente près de 70 % de l'activité de l'entreprise française, comptabilisant 1 033 046 véhicules fin juin 2022 (+2 %) quand le segment Retail augmente de 13,3 %, atteignant 421 739 véhicules dont 140 337 pour la location aux particuliers (+ 20,3 %).. En outre, les difficultés d'approvisionnement plus importantes pour la LLD ont profité au segment de la moyenne durée (LMD), en augmentation de 45 %, avec un total de 45 091 véhicules. Son offre de location de véhicules d’occasion, « Arval Re-Lease », s'est également développée avec un parc financé de 5 461 véhicules fin juin 2022, soit 30,9 % de plus qu’à fin décembre 2021.

Le loueur performe également sur le secteur des nouvelles mobilités à travers sa stratégie 360° Mobility. La location de vélos électriques, opérationnelle dans 13 pays, a vu le nombre de contrats augmenter de 17 % par rapport à fin décembre 2021. Le nombre d’utilisateurs MaaS a plus que doublé (x 2,2) et le nombre de mois de location en moyenne durée a augmenté de 63 % par rapport à la première moitié de 2021, avec un taux d’utilisation élevé. Enfin, la flotte financée du groupe comprenait 244 520 véhicules électrifiés, soit une hausse de 58,4 % sur le semestre.

Une croissance externe et des partenariats stratégiques

Les bons résultats du loueur devraient se confirmer sur le second semestre de l'année. Arval poursuit sa croissance et a annoncé le 8 septembre dernier l’acquisition aux Pays-Bas de Terberg Business Lease Group, société spécialisée dans les services de location longue durée qui possède un parc de 38 000 véhicules. Cette acquisition renforcera la position du Français aux Pays-Bas. Dans le cadre de son programme Arval Inside, l'entreprise continue de développer les partenariats dans le secteur automobile avec d’une part un accord stratégique signé en février 2022 entre BNP Paribas et Jaguar Land Rover Automotive portant sur des solutions de financement de la mobilité dans neuf pays européens et, d’autre part, l’extension à la France du partenariat avec MG, après l’Italie et l’Allemagne.