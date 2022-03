Arval Connect : le loueur renouvelle son offre connectée pour les flottes automobiles

Arval ActiveLink devient Arval Connect. Alors que la pénurie de semi-conducteurs et l’inflation ont aujourd’hui un effet direct sur les entreprises et, qu'en parallèle, la RSE revêt une importance croissante, maîtriser ses coûts et agir en faveur de l’environnement sont devenues deux priorités majeures pour les flottes automobiles. Avec sa nouvelle offre de services connectés, le loueur aide ses clients à :

optimiser leur TCO, en trouvant des moyens pour réduire leur consommation de carburant,

améliorer la sécurité via un profil personnalisé des styles de conduite et des outils de sensibilisation à la sécurité routière,

évoluer vers une flotte plus durable avec l'analyse du potentiel d'électrification et des leviers de réduction des émissions de CO2,

obtenir une plus grande efficacité des équipes opérationnelles : en affectant les tâches urgentes, en optimisant les temps passés au volant et en facilitant la gestion des taxes.

« Les clients sont accompagnés de façon personnalisée tout au long de la mise en œuvre du projet pour s’assurer que leur transition vers une flotte plus connectée soit une réussite », précise Arval en proposant une garantie « satisfait ou remboursé ».

Pour aller encore plus loin, la filiale de BNP Paribas teste actuellement deux services pilotes reliant les données de conduite à la gestion des risques. Le premier lie location et contrat d'assurance pour obtenir une réduction sur le loyer en fonction de l’historique de conduite, si le véhicule est assuré par Arval. Le second, baptisé « Conducteurs Connectés » aide les conducteurs à améliorer leurs scores de conduite via une série de formations à la conduite et de mesures incitatives. Les clients d’Arval Connect au Royaume-Uni et en Italie sont les premiers à bénéficier de ces deux nouveautés.

« À l’heure où les entreprises surveillent étroitement leurs émissions de CO2 et leur flotte, notre mission consiste à aider nos clients à atteindre leurs objectifs grâce à une mobilité plus intelligente. Avec Arval Connect, nous leur proposons une sorte d’outil de conseil en LLD qui leur apportera des bénéfices tangibles et leur permettra de prendre de meilleures décisions. Associés à nos services d’assurance, nous proposons une approche innovante, pour favoriser l’adoption de pratiques de conduite à la fois sûres et éco-responsables », explique Alain van Groenendael, président et directeur général d’Arval.



Arval Connect est actuellement déployé dans 22 pays. En France, le loueur propose la télématique depuis 2016. Il compte à ce jour 42 000 véhicules connectés.