Arval crée une direction des solutions de mobilité

Géant de la LLD, Arval annonce la nomination de Jonathan Chesneau au poste nouvellement créé de directeur des solutions de mobilité. Dans le cadre du plan stratégique Arval Beyond, l’objectif affiché en France est d’atteindre « les 25 000 utilisateurs de solutions de mobilité complémentaires au véhicule de fonction d’ici à 2025 ».

Le principe roi de multimodalité

La multimodalité sera mise en avant via un vaste spectre de solutions alternatives : autopartage, location de vélo en LLD, vélopartage, trottinettes partagées, location de deux-roues, application mobile de MaaS (Mobility as a Service) Arval Mobility App, etc.

Spécialiste des nouvelles mobilités

Après avoir débuté sa carrière chez American Express, Jonathan Chesneau, âgé de 34 ans, a intégré le groupe BNP Paribas en 2018, tout d’abord à la direction internationale d'Arval puis à la direction commerciale d’Arval France en tant que responsable de l’animation des ventes de nouvelles mobilités. Il maîtrise donc déjà parfaitement les rouages de ses nouvelles fonctions. Il reporte directement à la direction générale d’Arval France.