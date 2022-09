Arval en passe d’acquérir Terberg Business Lease Group

Filiale du groupe BNP Paribas spécialisée dans la location longue durée de véhicules et les solutions de mobilité durable, Arval entend diversifier son offre BtoB en faveur du segment BtoC sur le marché du Pays-Bas et en Belgique. Pour ce faire, l’entreprise, via sa branche néerlandaise, vient de signer un accord d’acquisition de l’entité Terberg Business Lease Group auprès des actionnaires Royal Terberg Group et AutoBinck Group. Une opération qui « s’inscrit parfaitement dans la stratégie Arval Beyond et répond à notre ambition de devenir le leader européen de la mobilité durable », commente Alain van Groenendael, président et directeur général d’Arval.

Accompagner la croissance de l’entreprise

Ancré sur le secteur de la location aux particuliers avec sa plateforme e-commerce et sa marque JustLease, TBLG détenait une flotte de 38 170 véhicules à la fin du mois de décembre 2021. Suite à ce rapprochement, le nombre total de véhicules loués d’Arval serait porté à plus de 100 000 unités, faisant ainsi du loueur l’une des plus grandes entreprises de location longue durée automobile et de solutions de mobilité sur le marché néerlandais. En juin 2022, Arval louait même 1,5 million de véhicules dans le monde.

Devant être finalisée dans les prochains mois, l’acquisition est bien entendu soumise aux processus de consultation par les comités d’entreprise des deux parties et à l’approbation de la Commission européenne. Elle permettra en définitif, « sur le marché actuel où la concurrence est grande, [de] disposer d’un pouvoir d’achat important et [d’]être capable d’investir dans l’innovation est clef pour la croissance d’une entreprise », souligne Rogier van Ewijk, P-DG de TBLG.