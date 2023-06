Arval et MG Motor lancent une offre d’abonnement sur la MG4 Electric

Le constructeur MG et le spécialiste de la location Arval viennent de développer "MG Auto Abo powered by Arval" en Allemagne pour les clients particuliers. Cette offre d'abonnement devrait s'étendre à d'autres marchés européens et aux clients professionnels avant la fin de l'année.

Arval, spécialiste de la location longue durée, et MG Motor, constructeur automobile de véhicules électriques, font la promotion de leur nouvelle offre d’abonnement baptisée "MG Auto Abo powered by Arval". Destinée pour l’heure aux clients particuliers, celle-ci n’est proposée que sur le marché allemand.

L’offre leur permet de bénéficier d’une durée de contrat plus flexible, mais aussi de tous les avantages de la location longue durée (réduction des risques financiers liés à la possession d’un véhicule, services inclus, assurance etc).

Notons que les deux entreprises s'engagent à proposer des coûts mensuels fixes et prévisibles grâce à un engagement de contrat plus court (12 mois). Ceci afin de s’adapter aux nouveaux besoins des clients, ainsi qu'au rapport qu’ils entretiennent avec la voiture.

« Ce n'est pas seulement le type de mobilité qui est en train de changer, mais aussi l’utilisation qu’en font les clients qui devient plus diversifiée, confirme Jan Oehmicke, vice-président DACH de MG Motor Europe. Outre l’achat, le financement et la location en tant que formes de mobilité à long terme, les abonnements automobiles offrent des solutions à court terme et flexible ».

Un contrat de 12 ou plus

Lorsqu’un client souscrit à l’offre Auto Abo, il choisit la date du début de son contrat via le site de MG Motor Germany. Une fois le contrat validé et signé, il reçoit un véhicule disponible du stock du constructeur. Outre l'entretien et la réparation, les services inclus dans le contrat comprennent les pneus toutes saisons, les frais de livraison, la taxe sur les véhicules et le contrôle technique. Les clients bénéficient également d'une protection complète contre les risques (assurance, responsabilité plus indemnisation pour dommages complets et partiels) ainsi que d'une assistance en cas de panne et d'une prise en charge des dommages par Arval.

Après la fin de la période contractuelle, l'utilisateur peut choisir de résilier le contrat ou de continuer à utiliser le véhicule dans des conditions équivalentes. L'abonnement et donc le contrat se prolongent automatiquement d'un mois à un maximum de 24 mois.

Une offre en passe d'être déployée en Europe et aux pros

Par ailleurs, les deux entreprises précisent que l’offre d’abonnement "MG Auto Abo powered by Arval" sera étendue aux clients professionnels au cours de l'année et que la sélection des véhicules disponibles sera progressivement élargie, car pour l'instant seule la MG4 Electric en version luxe est concernée.

De plus, elles assurent également que ce nouveau modèle d’abonnement « a vocation à se développer dans d'autres pays dans les prochains mois » comme le confirme Alain van Groenendael, président et directeur général d'Arval : « Nous sommes heureux de renforcer notre coopération fructueuse avec MG Motor, un partenaire très important pour Arval, non seulement en Allemagne mais aussi en Autriche, en Belgique, en France, en Italie et dans plusieurs autres pays à l'avenir. La transition énergétique est dans notre ADN, et nous avons un rôle à jouer dans l'adoption des véhicules électrifiés. Avec ce type d'offre, grâce à une solution prévisible et flexible, nous levons certains des obstacles à l'adoption de véhicules électrifiés (VE) et facilitons ainsi la transition vers un VE pour les particuliers ». En revanche, aucun tarif n'a été communiqué quant à la commercialisation de cette offre en Allemagne.