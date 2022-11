Arval France accueille ses nouvelles directrice générale et directrice retail

Sarah Roussel, jusqu'à présent directrice générale de BNP Paribas Factor France et pays ibériques depuis 2019, est nommé directrice générale d’Arval France. Depuis le 1er novembre, elle remplace Ferréol Mayoly amené à prendre de nouvelles fonctions dans le groupe. Elle rapportera à François-Xavier Castille, directeur général adjoint et directeur général Europe et Amérique Latine d'Arval. « Dans le contexte intense de ces cinq dernières années, Ferréol Mayoly a œuvré à l’évolution d’Arval France, premier acteur de la LLD en France et désormais un acteur majeur de la mobilité durable. Je le remercie pour ses accomplissements, notamment son engagement pour le succès de la transformation de l’entreprise. J’adresse tous mes vœux de réussite à Sarah Roussel pour poursuivre le développement d’Arval France en ligne avec les objectifs du plan stratégique Arval Beyond », a déclaré Alain van Groenendael, PDG de la filiale de BNP Paribas.

La nouvelle directrice générale est diplômée de l’Essec, ainsi que d’un MBA de l’Insead. Elle a débuté sa carrière en 1994, au sein de l’inspection générale de la banque française. Elle a ensuite intégré la gestion financière au sein de la direction financière du groupe, département dont elle a pris la responsabilité en 2007. En 2011, elle a poursuivi sa carrière à Londres en tant que directrice financière au sein du pôle corporate & international banking (CIB). En 2013, elle devient responsable du strategic financial management de CIB, puis en 2015 directrice financière du pôle domestic markets. Depuis 2019, Sarah occupait le poste de directrice générale de BNP Paribas Factor France et pays ibériques, repris au 1er octobre par Céline Ansquer, jusque-là directrice transformation, marketing et digital de la Banque Commerciale en France.

Une nouvelle directrice retail au 1er décembre 2022

Caroline Lehericey, directrice de Hello bank! France, est nommée à compter du 1er décembre, directrice Retail (petites entreprises et particuliers) d’Arval France. Elle rapportera à Sarah Roussel et intègre le comité exécutif de l'entreprise. « Nous sommes très heureux de l’arrivée de Caroline Lehericey chez Arval. Sa grande expérience en matière de commerce digital, d'expérience client et de marketing va nous être très précieuse pour amplifier le développement de nos activités », a déclaré Alain van Groenendael.

Diplômée de Neoma Business School (Rouen), Caroline Lehericey débute sa carrière dans le marketing et la communication pour ensuite élargir son champ d'action à la direction d'une "business unit digitale". Après un parcours marketing varié dans les secteurs para pharmacie, agro-alimentaire et banque, elle rejoint Bouygues Télécom en 1998. Elle y exerce plusieurs responsabilités avant de créer la business unit "B&YOU", entité qu'elle a dirigée jusqu'en 2014. Elle a ensuite mené plusieurs chantiers de transformation digitale pour l'ensemble des marchés grand public de Bouygues Telecom. En septembre 2017, elle devient directrice de Hello bank! France.