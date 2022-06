Arval France nomme Alain Yvon directeur global operations

Dans la foulée de l’annonce de la promotion de Bertrand Gousset, Arval indique par voie de communiqué qu’Alain Yvon assumera les fonctions de directeur global operations sur le marché français. Une nomination effective depuis le 1er juin 2022 et qui lui permet de rejoindre le comité exécutif d’Arval France.

Un profil international orienté SI et datas

« Alain Yvon bénéficie d’une riche expérience de plus de vingt ans au sein d’Arval. Il a eu un parcours diversifié en Finance, IT, opérations et data ainsi qu’à l’international en tant que directeur général successivement d’Arval au Maroc, au Portugal et en Belgique. Depuis 2020, Alain occupait le poste de chief data officer durant lequel il a eu pour mission d’élaborer la stratégie data internationale d’Arval dans 30 pays en participant notamment au développement des solutions de télématique et du programme de voiture connectée », détaille le communiqué.

Un réseau d’après-vente à densifier pour Arval France

Alain Yvon reporte directement à Ferréol Mayoly, directeur général d’Arval France, qui déclare : « Je suis ravi d’accueillir Alain Yvon au poste de directeur global operations ; il prend la tête de cette direction qui regroupe l’ensemble des activités opérationnelles d’Arval en France, notamment sur le déploiement du réseau après-vente Arval Center initié par Bertrand Gousset, en ligne avec notre plan stratégique Arval Beyond ».