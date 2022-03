Arval ouvre son premier Premium Center

Le loueur vient d’inaugurer son premier Arval Premium Center dans le garage Auto Tech 33 situé à Latresne, près de Bordeaux. Celui-ci aura pour but de proposer aux conducteurs toutes les opérations d’après-vente dans un seul et même lieu multi-services.

Le réseau de centres d’entretien et de réparation préférentiels d’Arval France passe un cap avec ce nouveau centre de maintenance premium. Pour concrétiser son projet de premier Arval Premium Center implanté dans la région bordelaise, le spécialiste de la location longue durée de véhicules et des nouvelles solutions de mobilité a pu compter sur le soutien de l’atelier de mécanique automobile Auto Tech 33. Le garage, qui accueillera donc cette entité en son sein, a été retenu pour « son excellent emplacement au bord de la départementale D113 (avec près de 30 000 passages par jour) et pour sa capacité à gérer le fort volume d’activité d’Arval dans la région avec plus de 1 000 interventions réalisées l’année dernière aux abords de ce centre » souligne Bertrand Gousset, directeur des opérations globales d’Arval France.

Prévisions : 300 « Arval Premium Centers » en 2025

Ambitionnant l’optimisation du temps de réalisation des opérations de maintenance proposés aux conducteurs de véhicules Arval, pour la plupart professionnels, cet Arval Premium Center regroupera au même endroit les opérations d’après-vente telles que la carrosserie, le pneumatique, le pare-brise et les révisions en tout genre. Tous les véhicules de la flotte LLD d’Arval y seront admis, quelle que soit leur marque, dans un vaste atelier d’une superficie de 1 500 m² où oeuvrent sept techniciens. D’ailleurs, grâce à ce partenariat, l’équipe d’Auto Tech 33 pourra s’agrandir puisque « nous allons créer deux nouveaux postes, un à la réception et l’autre au service rapide » confirme Laetitia Hanin, gérante du garage.

Louant près d’1,5 million de véhicules dans le monde (chiffre établi à fin décembre 2021), Arval France disposait déjà de plusieurs Arval Centers avançant des prestations à l’image du véhicule de remplacement. Avec ces Arval Premium Centers, le loueur agrémentera ainsi son offre de services et l’expérience de ses clients, allant de grands groupes internationaux aux PME ou ETI, en passant par les indépendants et quelques particuliers. D’ici à la fin de l’année, le spécialiste de la LLD espère compter 250 Arval Centers et 20 Arval Premium Centers pour atteindre un réseau constitué de 1 000 Arval Centers et de 300 Arval Premium Centers dès 2025.